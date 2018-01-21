В крымском СИЗО в тяжелом состоянии содержится украинский политзаключенный

В оккупированном Крыму в нечеловеческих условиях в Симферопольском СИЗО содержится украинский активист Владимир Балух, которого приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения.

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

По ее словам, Украина требует от России допустить врачей к Балуху.

"Не оказывать медицинскую помощь — бесчеловечность и жестокость. Требуем от РФ допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху", — написала она.

Не надавати медичну допомогу - нелюдяність і жорстокість. Вимагаємо від РФ допустити лікарів до політв'язня В.Балуха https://t.co/xKnhh3aWJT — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 января 2018 г.





Кроме того журналист Антон Наумлюк сообщил, что Балух находится в Симферопольском СИЗО, в камере для транзитных заключенных.

"Состояние здоровья у него остается тяжелым, но медицинской помощи никакой не предоставляется", — написал он в Facebook.

Напомним, крымского активиста Владимира Балуха обвинили в хранении боеприпасов, которые, по словам украинского активиста, ему подбросили сами правоохранители.