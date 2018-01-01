В Одессе взлетела на воздух постройка Гидромедцентра

В ГСЧС по Одесской области подтвердили факт взрыва и назвали причину.

От здания остались жалкие обломки news2000.com.ua

В Одессе на территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей произошел "взрывной" инцидент - взрыв баллонов с водородом 12 июля разнес на куски одноэтажную постройку.

Как сообщает одесский "7-й канал" со ссылкой на слова заместителя директора ГМЦ ЧАО Игоря Неверовского, помещение пустовало, поэтому пострадавших при взрыве не было.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что взрыв произошел около 15:30 в отдельно расположенной постройке по Французскому бульвару, 89. По предварительным данным, взорвались баллоны с газом, полностью разнеся помещение газогенераторной станции.

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Ранее сообщалось, что на Ровенщине на полигоне взорвался миномет, погибли трое военных, а девять — получили ранения различной степени тяжести. В Минобороны назвали основную версию инцидента.

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