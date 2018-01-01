Украина приступила к аресту активов "Газпрома"

Причиной послужило игнорирование судебного решения Стокгольмского арбитража.

В Кабмине заявили о начале процедуры ареста активов "Газпрома" ТАСС

Украинская сторона начала арест активов российской компании "Газпром" за невыполнение вердикта Стокгольмского арбитража, а также нарушение монопольного законодательства Украины.

Исполнительное производство по делу ведёт департамент государственной исполнительной службы Минюста на основании решения суда о взыскании с "Газпрома" в госбюджет Украины почти 172 млрд гривен. Об этом говорится в комментарии Кабмина, опубликованном на правительственном портале.

"По этому делу началось описание и арест активов, принадлежащих "Газпрому" в Украине", — говорится в сообщении.

В частности, под арест попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и АО "Газтранзит". Акции данных компаний буду проданы на открытых аукционах.

Напомним, "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа в Украину и транзит газа через её территорию в Европу.

В свою очередь, в "Нафтогазе" рассматривают возможность инициировать еще одно судебное разбирательство против "Газпрома" из-за заниженной ставки на транзит.