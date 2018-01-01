В Украине запретили вакцину против кори российской регистрации

В Украние запретили продажу и использование вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс".

В Украине запрешена продажа и использование вакцины от кори , паротита и краснухи "Приорикс" (оригинальное название), что имеет российскую регистрацию.

Об этом сообщили в государственной службе Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

"В распоряжении от 15 февраля 2018 говорится, что решение о запрете принято на основании письма ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" и установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства", — говорится в сообщении.

МОЗ поручил реализаторам вакцины изъять ее из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения.

Кроме того, сообщается, что производителем запрещенной вакцины является итальянская фирма "Фидия Фармацеутици С.П.А. ", а упаковкой и выпускающим контролем качества занимается ООО "Смит Кляйн Бичем-Биомед" (Россия).

Ранее сообщалось, что вслед за корью, которая сейчас распространяется в Украине, стране грозит еще и вспышка дифтерии.