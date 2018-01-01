Вера Савченко преподнесла украинцам к Пасхе гранаты вместо писанок: фото

Сестра арестованного нардепа обратилась к соотечественникам.

Писанки-гранаты от Веры Савченко Фото: Facebook/Вера Савченко

Вера Савченко, сестра арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве Надежды Савченко , на своей странице в соцсети написала в преддверии Пасхи праздничный пост.

"Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", - написала она в Facebook.

Сообщение Вера проиллюстрировала фотографией гранат, украшенных в стиле пасхальных писанок. Взрывоопасные аксессуары имеют надпись: "Христос воскресе". Рядом автор поместила архивное фото своей сестры Надежды, которая собственноручно украшает пасхальные символы.

Фото: Facebook/Вера Савченко

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога, в тот же день она объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу, однако ее анонсированный допрос с использованием полиграфа не состоялся.