Впервые так рано в Ужгороде зацвела самая длинная липовая аллея в Европе: фото

Деревья зацветают не все сразу, а постепенно.

В Ужгороде зацвела самая длинная в Европе липовая аллея.

"Пожалуй, впервые в Ужгороде во второй декаде мая начали цвести липы: самая длинная в Европе липовая аллея на набережной Ужа уже манит цветками и особенно запахом. Липы – вслед за магнолиями, сакурами, тюльпановыми деревьями и Иудиным деревом являются визиткой областного центра Закарпатья", – сообщает пресс-служба городской мэрии.

При этом отмечается, что чехословацкие дизайнеры, которые заложили аллею в 30- годы прошлого века, высадили разные виды лип. Поэтому деревья зацветают не все сразу, а постепенно, "даря наслаждение достаточно долгое время".

Напомним, в апреле в Ужгороде зацвели сакуры. По словам главы области, сакуры в Ужгороде были посажены в 20-х годах прошлого века властью Чехословакии, поскольку город тогда входил в состав страны.

Как сообщалось, из-за аномально теплого декабря в самый разгар зимы в Украине в некоторых городах зацвели теплолюбивые растения: сакура – в Виннице, одуванчики – в Херсоне, а в Сумах распустились розы.

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