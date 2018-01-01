Вторая громкая смерть в Одессе: скончалась известная волонтерка

Причиной ее смерти стало тяжелое онкологическое заболевание.

Около 5:00 утра 6 июня в Одессе умерла волонтерка Инна Осмачко.

Причиной ее смерти стало тяжелое онкологическое заболевание.

Женщина плела маскировочные костюмы и сетки для украинских военных, которые воюют на Донбассе, пишет 048. Волонтер плела не только уникальные костюмы-кикиморы и маскировочные сетки, но также вязала солдатам носки и помогала в сборе средств для украинской армии.

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Как рассказала волонтер и активистка Наталья Кручинина, с самого начала вторжения России в Украину Осмачко занялась общественной деятельностью. При этом одновременно она боролась со своим недугом.

Напомним, 6 июня в Одессе скончалась известный украинский режиссер Кира Муратова. Причина смерти не указывается.

Ранее в этот день в Одессе избили известного американского певца Билла Уоррена, который является учеником Фрэнка Синатры.

Также 6 июня в Одессе Jaguar протаранил сразу 4 авто. "Факир" был пьян, поэтому у нее такой "фокус" и удался.

Напомним, 5 июня в Одессе на лидера автомайдана напали с ножом. Виталий Устименко получил ранение бедра.

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