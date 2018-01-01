"Заберите нах*й этих ублюдков". Сеть взорвалась гневом и сарказмом по поводу встречи Пасечника и Захарченко

Главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" изображают бурную международную деятельность.

Пасечник и Захарченко в центре Луганска Скриншот из видео

Интернет-пользователи нещадно раскритиковали встречу главарей группировок "ДНР" и "ЛНР" – Александра Захарченко Леонида Пасечника во временно оккупированном Луганске.

Соответствующая видеозапись "официального визита" была опубликовано на портале YouTube.

Известно, что Захарченко прибыл в оккупированный Луганск для того чтобы поздравить, с "Днем республики".

В комментариях к видеозаписи пользователи практически сразу начали осталавлять издевательские, саркастические, глумливые, ироничные и гневные комментари.

"Уважаемые россияне! Я житель Луганска. Я вас просто умоляю - заберите нах*й всех этих ублюдков! В Россию! Уже просто сил нет на это все смотреть! Все разворовывается полный беспредел! В городах! Нам рассказывают про светлое будущее! А сами режут и топят все шахты! Все предприятия стоят, работы нет!", − написал пользователь Максим Литвинов.

"Встретились как-то директор овещебазы и начальник транспортного цеха", − сыронизивал с отсылкой к творчеству Михаила Жванецкого пользователь Ben Stiller.

"Сборище уродов, с*ка. Туда бы "Шмелем" (огнеметом – "Главред"), − порекомендовал радикальное решение пользователь oki doki.

"И где в это время были Зорян со Шкиряком?", − поглумился над плохой работой российской пропаганды пользователь 13Bobr13.

"Во-первых, особенно Захарченко - хрен моржовый, а не глава. Во-вторых - задрала эта клоунада. В-третьих, задрала уже эта война", − прямолинейно высказался пользователь Александр Иванов.

"Большего бреда в жизни не слышал. Какие, на х*й республики? Какие переговоры? Идите уже в свою П*дарашку", − рубанул "правду-матку" пользователь Влад Мамренко

Напомним, ранее сообщалось о том, что главари "ЛНР" и "ДНР" решились на создание своего "Таможенного союза".

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