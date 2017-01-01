Задержанный в Москве ветеран АТО возвратился в Украину - СМИ

По информации источников украинских журналистов, Негода был задержан 25 декабря на перроне Киевского вокзала в Москве.

Задержанного ветерана АТО несколько суток держали в некоем учреждении "РИА Новости"

Ветеран АТО, житель Киева Олег Негода, который был задержан в столице РФ , возвратился в Украину.

Такое сообщение опубликовало агентство "УНН" со ссылкой на собственные источники.

По их информации, 25 декабря Негода был задержан на перроне Киевского вокзала в Москве. Ветеран АТО намеревался с пересадкой в столице РФ добраться к сестре в город Саратов.

К украинцу внезапно подошли два человека в штатском, показали удостоверения и увели в неизвестном направлении. После этого Негоду с мешком на голове отвезли в некое учреждение, где он провел несколько суток.

Около 10.00 2 января ветерана АТО привезли обратно на вокзал, возвратили документы, деньги, мобильный телефон и ценные вещи.

На границе между государствами Негода ответил на вопросы украинских пограничников и возвратился в Киев.

Напомним, ранее в СБУ посоветовали ветеранам АТО "не показываться в России".





