"Заняли стратегическую высотку". ВСУ улучшили позиции на Светлодарской дуге — волонтер

Батальон ВСУ взял под полный контроль оставленную боевиками передовую позицию.

ВСУ продвинулись вперед на Светлодарской дуге vedomosti-ua.com

Бойцы 25-го батальона 54-й бригады ВСУ заняли новые передовые позиции на Светлодарской дуге , сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Они заняли новую стратегическую высотку, "расширились" на несколько сот метров в ширину и дополнительно продвинулись еще на столько же вперед", — написал Мысягин в Facebook.

В результате, кроме улучшения своих тактических позиций, батальон взял под полный контроль оставленную сепарами свою передовую позицию. Которая фактически, оказалась укрепленным подземным бункером. При ее строительстве, явно использовались экскаваторы, под землей установлен контейнер и позиция укреплена деревянным срубом и бетоном.

"Теперь эта укрепленная позиция под полным контролем ВСУ", — добавил Мысягин.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарке украинские военные уничтожили передовую позицию боевиков.

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