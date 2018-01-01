Зрелищный флешмоб устроили курсанты Днепра ко Дню герба, видео

В флешмобе приняли участие триста курсантов.

скриншот, ТСН

В Днепре курсанты университета внутренних дел устроили зрелищный флешмоб ко Дню Государственного герба (19 февраля 1992 года утвержден Малый Государственный герб Украины).

Курсанты выстроились на плацу в форме трезубца, держа в руках желтые и голубые бумажные листки, и исполнили гимн Украины, сообщает ТСН.

В флешмобе приняли участие триста курсантов. Чтобы выстроиться четко в форме государственного герба, тренировались не одну неделю.

Стоит отметить, что Государственный Герб Украины — один из трёх официальных символов государства, наряду с флагом и гимном. Состоит из Малого и Большого гербов. В настоящее время используется только Малый герб, утверждённый 19 февраля 1992 года. Большой герб Украины существует в виде законопроекта.

Центральной геральдической фигурой обоих гербов является "трезубец"