Александр Пономарев рассказал правду об отношениях с Марией Яремчук

Слухи о том, что певец состоит в отношениях с Яремчук, ходят уже некоторое время.

Мария Яремчук и Александр Пономарев

Украинский певец Александр Пономарев признался, какие отношения его связывают с дочерью народного артиста Украины Назария Яремчука — Марией Яремчук.

Об этом пишет ivona.

Слухи о том, что Александр Пономарев состоит в отношениях с певицей Марией Яремчук, ходят уже некоторое время.

"Мы вместе, — загадочно сказал Александр. — А чего мне отрицать? Мне Маричка нравится и как женщина, и как певица. Есть очень много женщин, которые мне лично нравятся и импонируют, я этого не скрываю и отношусь к ним по-особенному. А как будет дальше — Боженька управит".

Мария Яремчук в 2012 году принимала участие в вокальном шоу Голос країни (1+1), где ее звездным наставником был Александр. Тогда вокалистка заняла четвертое место.

У Пономарева было два официальных брака — с Аленой Мозговой и Викторией Мартынюк. Певец признался, как сложились отношения с ними после разводов.

"Обид в голове не держу, зачем мне это? Я в любом случае всегда уважал и уважаю обеих матерей моих детей. С Аленой у меня получается общаться, а с Викторией — не очень", — поведал артист.

Напомним, экс-Nikita Нана показала трогательную историю любви с Александром Пономаревым.