Американская группа Cigarettes After Sex впервые выступит в Украине

Концерт запланирован на 14 июня.

Концерт запланирован на 14 июня Фото: bit.ua

В Киеве впервые выступит американская дрим-поп команда Cigarettes After Sex.

Концерт коллектива состоится 14 июня в 20.00 в столичном клубе Atlas.

Группа появилась в 2008 году в Техасе, однако только спустя четыре года, после некоторых стилевых метаморфоз и переезда в Бруклин квартет пришел к своему сегодняшнему эмбиент-дрим-поп звучанию и выпустил первый и пока единственный EP.

Музыка Cigarettes After Sex появилась как случайный эксперимент, а теперь сопровождает модные показы Calvin Klein и звучит в кино, а Грег Гонзалес, Рэнди Миллер, Джейкоб Томски и Филипп Таббс собирают полные залы в Европе, Азии и США. В таком составе группа существует уже шесть лет, а свою историю проект ведет еще с 2008, когда Гонсалез сольно пытался подражать ранней Мадонне, New Order и британским синти-поп ветеранам Erasure.

Дебютный миниальбом I группа записала в 2012 году, но интернет-сенсацией он стал только в 2015.

Артисты в 2017 году стали авторами одного из лучших альбомов 2017 года.

Ролики группы на YouTube начали собирать миллионы просмотров безо всякого промо. Самый популярный сингл группы, Affection, собрал уже боле 41 миллиона просмотров.

Ранее стало известно, что в Украине впервые выступит южноафриканская группа Die Antwoord.