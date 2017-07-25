Анастасия Волочкова раскрыла детали свадьбы

О таинственном поклоннике балерины мало что известно.

Анастасия Волочкова Instagram Анастасия Волочкова

Для Анастасии такой шаг стал сюрпризом, поэтому она пока не дала ответ, пишет paparazzi.ru.

Но в недавнем интервью Волочкова призналась, какой видит свою следующую свадьбу.

"Для себя уже все решила. Я вам обещаю только одно: моя свадьба будет не хуже, чем предыдущая. Тогда я меняла платья семь раз, теперь увеличу количество вдвое", — поведала балерина.

Пока что о таинственном поклоннике мало что известно, а сама Волочкова не торопится афишировать своего предполагаемого избранника.

Напомним, Анастасия Волочкова устроила горячую фотосессию в поезде.