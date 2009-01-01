Ани Лорак показала подарок на 8 Марта для маленькой дочки

По словам Лорак, такое же украшение она ранее приобрела себе

Ани Лорак Instagram

8 Марта наступит только через пять дней, а певица Ани Лорак уже решила преподнести своей пятилетней дочери Софии подарок.

Об этом пишет ivona.

В Сети артистка разместила фото с ручкой Сони, на которой красуется миленький браслет.

По словам Лорак, такое же украшение она ранее приобрела себе, а когда дочь его увидела, оно ей очень понравилось.

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"Доченьке очень понравился мой браслет, поэтому решила преподнести ей такой же в подарок к 8 марта. София рассказала о каждом символе: звездочка — это мама, освещает путь, девочка – это Соня, а сердечко — папа, который согревает и оберегает любовью", — написала Ани.

Напомним, Кличко подарил Панеттьери индейские украшения ручной роботы.