Больше не пара: Виктория Боня рассталась с миллионером

Подписчики Виктории пожелали ей обрести свое счастье.

Виктория Боня Instagram

Недавно 37-летняя Виктория Боня сообщила, что еще полгода назад рассталась с 31-летним Алексом Смерфитом.

Об этом она написала у себя на странице в Instagram.

Фанаты Виктории Бони и Алекса Смерфита уже давно подозревали, что в их отношениях не все так хорошо, как кажется. Хотя многие надеялись, что слухи о расставании пары останутся только слухами, в Сети появилась информация, что у миллионера уже есть новая пассия. Лишь после этого Боня открыла правду о том, что рассталась со Смерфитом полгода назад.

Виктория Боня и Алекс Смерфит Instagram

Подписчики Виктории пожелали ей обрести свое счастье и уверили, что ей не стоит переживать из-за разрыва. Позже Виктория закрыла комментарии, но большую их часть, видимо, прочитала и решила ответить.

"Спасибо всем за слова поддержки! Не ожидала, что такое количество людей будут переживать, как за собственные отношения", — написала она.

Напомним, известная телеведущая развелась с мужем-миллионером.