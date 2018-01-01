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"Ботоксная харя такая!": фанаты жестко высказались о странном выражении лица Ани Лорак

Сегодня, 10:23

Подписчики посчитали, что певица перестаралась с пластикой.

Лорак
Лорак поделилась новым фото instagram.com/anilorak
Известная украинская певица Ани Лорак  поделилась с поклонниками фото, которое вызвало  у них волну негодования.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке певица сидит на диване в кафе в джинсах, черном топе и туфлях на высоких каблуках.

"Рабочий момент. Кофе, тексты песен, полная готовность к микрофону. Озвучка мультфильмов - моя детская страсть", - поделилась Лорак.

Однако подписчики не порадовались за воплощение детской мечты певицы, а наоборот – раскритиковали ее а внешний вид – мол, артистка стала хуже выглядеть из-за пластических операций и "уколов красоты".

"Бухая что ли....?", "Пластика прогрессирует", "Кобылица бедристая!", "С каждым годом она становится страшнее и страшнее! Вся переделанная! Хотя и раньше она мне никогда не нравилась!", "Такая симпатичная женщина, зачем так перебарщивать…. Вы понимаете, о чем я", "Ботоксная харя такая! Выставила свои короткие копыта! Чмошница старая!", - возмущались юзеры.

Ани Лорак
Подписчики посчитали, что певица перестаралась с пластикой instagram.com/anilorak

Ранее в Сети потролили фото Ани Лорак в белом платье.

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Теги:  
Ани Лорак, фото, критика
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