"Ботоксная харя такая!": фанаты жестко высказались о странном выражении лица Ани Лорак

Известная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками фото, которое вызвало у них волну негодования.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке певица сидит на диване в кафе в джинсах, черном топе и туфлях на высоких каблуках.

"Рабочий момент. Кофе, тексты песен, полная готовность к микрофону. Озвучка мультфильмов - моя детская страсть", - поделилась Лорак.

Однако подписчики не порадовались за воплощение детской мечты певицы, а наоборот – раскритиковали ее а внешний вид – мол, артистка стала хуже выглядеть из-за пластических операций и "уколов красоты".

"Бухая что ли....?", "Пластика прогрессирует", "Кобылица бедристая!", "С каждым годом она становится страшнее и страшнее! Вся переделанная! Хотя и раньше она мне никогда не нравилась!", "Такая симпатичная женщина, зачем так перебарщивать…. Вы понимаете, о чем я", "Ботоксная харя такая! Выставила свои короткие копыта! Чмошница старая!", - возмущались юзеры.

Ранее в Сети потролили фото Ани Лорак в белом платье.