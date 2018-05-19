"Живот скрутило, диарея?". В Сети потроллили фото Ани Лорак в белом платье

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в длинном белом платье.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за 14 часов он собрал более 47 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена в наклоне, она немного согнула ноги в коленях и положила руку на живот.

Снимок потроллили ряд интернет-пользователей. "Живот скрутило, диарея?", — пошутила lika_siletskaya. "Прихватило", — отметил vitastattoo. "Апендецит прихватило?)))", — сострил shuhrat.8686.

Напомним, Ани Лорак критикуют из-за того, что она регулярно выступает в Российской Федерации и получает там разные награды. Ранее сообщалось, что певица вместе со своим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, посетила Киев.