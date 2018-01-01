"Боже упаси". Роговцева объяснила, почему не поедет с гастролями в Россию

"Кто же в Россию поедет? Мы же не идиоты", заявила Ада Роговцева.

Ада Роговцева откровенно ответила на вопрос о гастролях в РФ УНИАН

Категорическим отказом ответила на вопрос о возможных гастролях в России лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко и обладатель Госпремии имени Александра Довженко Ада Роговцева

"Боже упаси! Кто же в Россию поедет? Мы же не идиоты. Представляешь – я еду в Россию! Вопроса такого нет. Мы можем ехать в Финляндию, Латвию, Литву, Эстонию, где уже есть заинтересованность. Я слышала, что поступили предложения из Германии и Израиля. Спектакль отыграется 40-50 раз, и слава Богу", — заявила она в интервью "Цензор.net".

Отметим, что недавно Роговцева вернулась из Лондона, где играла в спектакле "Какого черта" вместе с российским сатириком Виктором Шендеровичем.

Напомним, ранее Роговцева снова напомнила о своей проукраинской позиции.

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