"Бухая что ли?": Анастасию Волочкову раскритиковали за поздравительное видео

Известная балерина выложила в Instagram пожелания ко Дню влюбленных.

Анастасия Волочкова в очередной раз разозлила фанатов volochkova_art/instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть видео, на котором она поздравляет подписчиков с Днем святого Валентина.

"Просто огонь, и праздник, и Любовь", - подписала под видео балерина.

Подписчики Волочковой заметили, что некоторые слова звезда выговаривает с трудом, и у нее слегка заплетается язык. Они предположили, что артистка пила алкогольные напитки.

"Под градусом, однозначно", "Бухая что ли?! Анастасия вы сами под собой яму роете, зачем это пьяное видео, а потом хотите чтобы ваши недруги вам гадости здесь не писали . Зачем народ провоцировать-то?", "Настюха себя президентом что ли возомнила, на каждый праздник толкает речь в народ".

Но были и те, кому были приятны пожелания Волочковой, и они посоветовали ей не обращать внимания на злостных комментаторов.

"Настенька, закройте комментарии! Не надо Вам это читать эту грязь, пожалуйста!", "Спасибо за тёплые слова", "А мне нравится, она настоящая, да с праздничным настроением, от нее исходит тепло, доброта, шарм!", - отметили фанаты балерины.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 14, 2018 в 12:46 PST

Ранее поклонники разгромили комнату Волочковой, украшенную ко Дню влюбленных.