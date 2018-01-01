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"Цветущая Леська". Экс-ведущая "Орла и Решки" поделилась жизнерадостным снимком с букетом

Сегодня, 05:04

Фото телеведущей в соцсети собрало много лайков.

Леся Никитюк
Леся Никитюк позировала с букетом instagram.com/lesia_nikituk
Бывшая ведущая тревел-проекта "Орел и Решка" украинка Леся Никитюк выложила в Сеть жизнерадостную фотографию с букетом.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 120 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Какая цветущая Леська", — написала breusluba.

"Леся, вы умница и красавица", — отметила yackovaly19. "Ооооочень идет эта прическа и особенно цвет волос!!!", — считает olya.mikhieieva.

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Леся Никитюк позировала с букетом Скриншот с instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети снимками, на которых она запечатлена во французском городе Канны на одном из пляжей в черном купальнике. Посмотреть соблазнительные фото можно здесь.

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Теги:  
Леся Никитюк, Орел и Решка, букет
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