"Девушка Бонда" Ольга Куриленко поразила неожиданной сменой имиджа

Актриса предстала в образе блондинки.
На своей странице в Instagram она поделилась коротким видео - "бумерангом", на котором предстала блондинкой с длинными волосами. Образ она дополнила красной помадой и черными очками.
В таком образе актриса предстала для роли в фильме "Человек, который убил Дон Кихота".
Подписчики отметили, что не узнали актрису, но ей такой образ очень идет.
"Я даже не узнала", "Очень интересная блондинка. Смена имиджа всегда полезна", "Красавица", - писали юзеры.
Ранее вышел трейлер легендарного фильма "Человек, который убил Дон Кихота" с украинской актрисой.
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