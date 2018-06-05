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"Девушка Бонда" Ольга Куриленко поразила неожиданной сменой имиджа

Сегодня, 17:46

Актриса предстала в образе блондинки.

Ольга Куриленко
Куриленко сменила имидж для роли в кино instagram.com/olgakurylenkoofficial
Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко поразила кардинальными изменениями во внешности.

На своей странице в Instagram она поделилась коротким видео - "бумерангом", на котором предстала блондинкой с длинными волосами. Образ она дополнила красной помадой и черными очками.

В таком образе актриса предстала для роли в фильме "Человек, который убил Дон Кихота".

Подписчики отметили, что не узнали актрису, но ей такой образ очень идет.

"Я даже не узнала", "Очень интересная блондинка. Смена имиджа всегда полезна", "Красавица", - писали юзеры.

Ранее вышел трейлер легендарного фильма "Человек, который убил Дон Кихота" с украинской актрисой.

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Ольга Куриленко, актриса, блондинка, фильм
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