"Девушка Бонда" Ольга Куриленко поразила неожиданной сменой имиджа

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко поразила кардинальными изменениями во внешности.

На своей странице в Instagram она поделилась коротким видео - "бумерангом", на котором предстала блондинкой с длинными волосами. Образ она дополнила красной помадой и черными очками.

В таком образе актриса предстала для роли в фильме "Человек, который убил Дон Кихота".

Подписчики отметили, что не узнали актрису, но ей такой образ очень идет.

"Я даже не узнала", "Очень интересная блондинка. Смена имиджа всегда полезна", "Красавица", - писали юзеры.

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 5 Июн 2018 в 9:59 PDT

Ранее вышел трейлер легендарного фильма "Человек, который убил Дон Кихота" с украинской актрисой.