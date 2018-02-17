"Дива в образе курицы": фанаты остались недовольны образами Ани Лорак на новом шоу "Дива"

Певица выложила в Instagram фото и видео с выступления в Минске.

Украинская певица Ани Лорак презентовала в Минске новое шоу "Дива". Она удивила одних фанатов разнообразием нарядов, а другим это изобилие образов не понравилось. Также исполнила свои хиты и новые песни.

Снимками и видео она поделилась на своей странице в Instagram.

"Часть меня осталась с вами навсегда..!", - написала певица в сети.

Поклонники активно комментируют новый концерт певицы. Нашлись те, кому образ Лорак не понравился, и они раскритиковали певицу за выбор сценических нарядов.

"Дива в образе курицы", "Киркоров во плоти!", - разозлились подписчики.

Однако большинство подписчиков не скупились на похвалы в адрес артистки, они остались в восторге и от шоу, и от нарядов:

"Фантастическая женщина!", "Шикарно! Не видела шоу, но уже видно что это нечто...Бесспорно лучшая артистка!", "Лучшее что я когда либо видела , спасибо", "Супердива))Спасибо за вечер", - восхищались шоу поклонники.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Фев 17, 2018 в 7:00 PST

Ранее Ани Лорак выложила в Сеть волнующее фото в экстравагантном наряде.