"Думала Алла Борисовна перекрасилась": фанаты спутали Лолиту с Пугачевой

Новый снимок Лолиты озадачил подписчиков.
Лолита решила изменить имидж и покрасить волосы, о чем и сообщила на своей странице в Instagram.
"Новая весна в моих волосах. Сменила зиму!", - подписала фото Милявская.
Фанаты же приняли Лолиту за Пугачеву, и посчитали, что Примадонна решила поменять цвет волос.
"Прям копия Аллочки", "Думала Алла Борисовна в чёрный перекрасилась", "С первого взгляда Алла Борисовна!", "Блин, я думала Борисовна", "Перепутала сослепу. Думаю, чего вы фото Аллы Борисовны выложили", - сравнивали фанаты.