"Думала Алла Борисовна перекрасилась": фанаты спутали Лолиту с Пугачевой

Российскую певицу с украинскими корнями Лолиту Милявскую поклонники перепутали с легендарной Аллой Пугачевой.

Лолита решила изменить имидж и покрасить волосы, о чем и сообщила на своей странице в Instagram.

"Новая весна в моих волосах. Сменила зиму!", - подписала фото Милявская.

Фанаты же приняли Лолиту за Пугачеву, и посчитали, что Примадонна решила поменять цвет волос.

"Прям копия Аллочки", "Думала Алла Борисовна в чёрный перекрасилась", "С первого взгляда Алла Борисовна!", "Блин, я думала Борисовна", "Перепутала сослепу. Думаю, чего вы фото Аллы Борисовны выложили", - сравнивали фанаты.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Мар 15, 2018 в 3:47 PDT

Ранее фанатов возмутил странный танец Лолиты.