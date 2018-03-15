"Алкашка": фанатов возмутил странный танец Лолиты

Российская певица с украинскими корнями Лолита Милявская лихо станцевала под песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения-синий", и выложила на своей странице в соцсети.

"Я точно знаю одного абсолютно непьющего человека, даже капли!) Тем смешнее реакция на его песню))!!! Филипп @fkirkorov, позволь воспринимать теперь эту песню, как посвящение твоим выпивающим товарищам) #ЦветНастроенияСиний", - подписала видео в Instagram Лолита.

Поклонники артистки не восприняли ее шутку и стали всячески сливать свой негатив в комментариях.

"Похожа на психически нездорового человека. ", "Ну еб*нушка что сказать. Еще и алкашка.", "Обезьяна бл*ть", "Лола, с тобой все в порядке?", - злились фанаты.

Сам певец увидел видео Милявской и репостил себе на страницу с подписью "А вот теперь запью 100%".

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Мар 14, 2018 в 4:35 PDT

Ранее Лолита использовала беременность Лободы в корыстных целях.