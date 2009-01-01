Джамала стала послом доброй воли ООН

Артистка присоединилась к борьбе с торговлей людьми.

Певица Джамала Instagram Джамала

Популярная украинская певица Джамала стала послом доброй воли по противодействию торговле людьми.

Об этом сообщается на официальной странице артистки в Facebook.

Джамала поддержала многолетнюю работу Международной организации по миграции (МОМ) — Агентства ООН по вопросам миграции, по борьбе с современным рабством и предотвращения его, снявшись в социальной рекламе,

Отметим, что видеоролик появится в эфире украинских телеканалов 18 октября, в Европейский день борьбы с торговлей людьми. Кроме ротации видео на телевидении, также предполагается общенациональная информационная кампания наружной рекламы Небезпеку видно не одразу.

"В Украине очень много людей живут на грани бедности и готовы работать где угодно и при любых условиях. Именно они, как правило, становятся жертвами торговцев людьми и попадают в рабство. К сожалению, количество пострадавших с каждым годом только растет. Эта кампания, конечно, не решит проблему, но может привлечь внимание и СМИ, и должностных лиц, и общества. Главная цель — предупредить украинцев, что надо быть очень осторожными, когда они рассматривают предложения работы за границей", — прокомментировала Джамала.

Напомним, Джамала резко высказалась о языковых квотах на украинском радио.