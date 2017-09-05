Джамала презентовала ролик к новой песне: опубликовано видео

Известная украинская певица Джамала через несколько дней порадует своих поклонников новой песней и клипом под названием "Сумую".

Ранее певица опубликовала в Facebook фотоанонс к песне, где она как сидит в автобусе, отведя взгляд в сторону.

Джамала опубликовала короткое промо-видео нового клипа, где съемки проходят будто на берегу солнечного лимана, говорится в сообщении телеканала 24.

Певица также отметила, что презентацию нового сингла и клипа следует ожидать 7 сентября 2017 года.