Джамала резко высказалась о языковых квотах на украинском радио

Победительница песенного конкурса "Евровидение" Джамала резко высказалась о квотах на украинском радио.

Артистку не устраивает закон, согласно которому в этом году в эфире должно звучать не меньше 25% украиноязычных песен. В следующем году квота должна достичь 30%, а в 2 2019 – 35%, пишут "Вести".

"Да, я за то, чтобы у нас звучало много украинской музыки, однако закон нужно доработать. Потому как есть много англоязычной украинской музыки и русскоязычной. Мы не должны слушать постоянно на радио "Два кольори". Знать традицию — это хорошо, но нельзя доставать все из прошлого века", — поясняет певица.

В связи с этими правила, за рамки допусков выходит и её песня "1944", с которой она победила на "Евровидении". Ведь эта композиция исполняется на крымско-татарском и английском. "Я за квоты, но мои чувства поймите, когда в один момент моя песня перестает быть украинской. Эта песня, которая победила, она принесла столько счастья и радости", говорит Джамала.

Артистка добавила, что именно благодаря этой композиции на "Евровидении" впервые прозвучал крымско-татарский язык. В связи с этим певице звонил даже президент Турции, чтобы поблагодарить за это.

Напомним, Порошенко подписал закон об украиноязычных квотах на телевидении.