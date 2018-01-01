Джамала удивила фанатов новым фото в купальнике с глубоким декольте

Артистка показала, как отдыхает.
На своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором она позирует лежа на шезлонге с закрытыми глазами. Купальник артистка выбрала с глубоким декольте.
Поклонники отметили, что сперва не узнали артистку, и расхвалили ее лицо без макияжа.
"Я ее не узнала!", "Нереально красивая! Обожаю!", "Офигительно милая даже без косметики", "Очень красивая", - расхвалили подписчики.
Ранее Джамала поделилась эмоциями и фото с Leopolis Jazz Fest.
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