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Джамала удивила фанатов новым фото в купальнике с глубоким декольте

Сегодня, 11:29

Артистка показала, как отдыхает.

Джамала
Певица поделилась новым фото instagram.com/jamalajaaa
Известная певица и тренер "Голосу країни" Джамалакоторая 27 марта родила первенца, поделилась с фанатами снимком в купальнике.

На своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором она позирует лежа на шезлонге с закрытыми глазами. Купальник артистка выбрала с глубоким декольте.

Поклонники отметили, что сперва не узнали артистку, и расхвалили ее лицо без макияжа.

"Я ее не узнала!", "Нереально красивая! Обожаю!", "Офигительно милая даже без косметики", "Очень красивая", - расхвалили подписчики.

Джамала
Джамалу на снимке едва узнали подписчики instagram.com/jamalajaaa

Ранее Джамала поделилась эмоциями и фото с Leopolis Jazz Fest.

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Джамала, певица, фото
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