Дженнифер Гарнер передумала разводиться с Беном Аффлеком

Гарнер и Аффлек живут в браке с 2005 года.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер Instagram

Об этом пишет People.

По сообщению инсайдера, Гарнер отозвала заявление о разводе. Приближенное к актерсой чете лицо рассказало, что супруги сейчас переживают романтический период, наслаждаясь взаимной любовью.

Накануне десятой годовщины брака Гарнер заявила, что хочет развестись.

Гарнер и Аффлек живут в браке с 2005 года. У них есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Серафина Роуз, а также сын Сэмюэль

Напомним, Хью Джекман решил расстаться с женой после 20 лет брака.