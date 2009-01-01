Джордж Буш держит обиду на Путина из-за собаки

Политик обсудил с телеведущей конфликт Дональда Трампа со СМИ.

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Бывший президент США Джордж Буш впервые стал гостем шоу Эллен ДеДженерес, в чью студию вошел, пританцовывая и улыбаясь.

Об этом пишет Сплетник.

Политик обсудил с телеведущей конфликт Дональда Трампа со СМИ, а также рассказал о своей давней обиде на Владимира Путина.

Буш встал на сторону журналистов, критикующих действующего президента США, и сказал, что они просто выполняют свою работу: "Народу нужна свободная и независимая пресса, потому что она является той силой, которая способна призвать к ответственности любого политика, в том числе и меня. Да, иногда мне не нравилось то, что обо мне говорили, но это работа", — заявил он и добавил, что хочет предостеречь Трампа от российского лидера. Джордж Буш вспомнил случай, когда Владимир Путин дал ему понять, что не считает его скотч-терьера Барни настоящей собакой. Через год Джордж и Лора Буш приехали в Россию, где российский президент показал ему свою охотничью собаку.

"Больше, сильнее, быстрее, чем Барни — так он сказал. Это говорит о многом..," — вспомнил гость Эллен ДеДженерес.

Напомним, Джордж Буш-младший показал новорожденную внучку.