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Джордж Клуни попал в серьезное ДТП

Сегодня, 15:13

Мотоцикл актера сбил автомобиль.

Джордж Клуни
Клуни попал в ДТП Reuters
Американский актер Джордж Клуни попал в ДТП на острове Сардиния в Италии.

Актер направлялся на сьемки в город Ольбия на мотоцикле, в него врезался автомобиль Mercedes. По информации The Daily Mail, виновным в ДТП стал водитель авто – резкий маневр на дороге привел к тому, что Клуни ударился об лобовое стекло машины и упал на дорогу.

Водитель вызвал актеру скорую, его с травмами таза и руки доставили в больницу Иоанна Павла II.  Клуни оказали необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Джордж Клуни, дтп
Актер влетел в лобовое стекло авто Фото: dailymail.co.uk

Джордж Клуни с семьей приехали в Италию на все лето, где у него есть собственный дом. Также актер параллельно продюссирует и учавствует в съемках мини-сериала "Уловка-22".

Ранее Джордж Клуни отблагодарил друзей чемоданчиками с миллионом долларов.

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Теги:  
Джордж Клуни, актер, ДТП, авария
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