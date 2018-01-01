"Евровидение-2018": организаторы показали сцену песенного конкурса

В зале Altice Arena, что в Лиссабоне, завершают монтаж главной сцены международного конкурса.

В Лиссабоне завершают монтаж главной сцены "Евровидения-2018"

Организаторы " Евровидения-2018 " показали почти готовую сцену, на которой уже 8 мая состоится первый полуфинал популярного песенного конкурса.

Фотографиями результата они поделились в ролике на официальном канале песенного конкурса в YouTube.

Дизайнером сцены стал немецкий креативный продюсер Флориан Видер, который в прошлом году делал сцену для конкурса в Киеве.

В этом году сцена "Евровидения" будет напоминать корабль, который символизирует историю и культуру Португалии.

Эта сцена будет отличаться от остальных отсутствием экрана, зато организаторы хотят сделать акцент на декорациях и освещении.

Уже в это воскресенье 29 апреля на сцене "Евровидения" пройдут первые репетиции участников конкурса.

Сцена «Евровидения» будет напоминать корабль, который символизирует историю и культуру Португалии Скриншот YouTube

Сцена «Евровидения» будет напоминать корабль, который символизирует историю и культуру Португалии Скриншот YouTube

Сцена «Евровидения» будет напоминать корабль, который символизирует историю и культуру Португалии Скриншот YouTube

Отметим, недавно организаторы песенного конкурса представили официальный саундтрек "Евровидение-2018".

Также в Сети появился официальный ролик песенного конкурса, в котором представлены самые яркие моменты и номера в истории шоу.

Напомним, что первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится восьмого мая, второй полуфинал – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.

Украину на конкурсе представит певец Melovin, которому букмекеры прогнозируют выход в финал Евровидения.

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