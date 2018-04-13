"Евровидение-2018": в Сети появился официальный саундтрек конкурса

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2018" презентовали официальный саундтрек.

На странице вещателя Португалии RTP YouTube появилась композиция Луисоа Фигейредо, который создал аранжировку для песни победителя прошлого года Сальвадора Собрала.

Вариант Фигейредо выбрали из шести других предложенных композиций разных авторов, которым предложили создать уникальную композицию, которая соединила бы в себе все черты саундтреков для медиа-платформ.

Напомним, что первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится восьмого мая, второй полуфинал – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.

Украину на конкурсе представит певец Melovin, которому букмекеры прогнозируют выход в финал Евровидения.