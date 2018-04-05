"Евровидение-2018": две украинские певицы попали в официальный трейлер конкурса

Украинские певицы Мария Яремчук и Джамала попали в официальный трейлер международного песенного конкурса "Евровидение-2018".

В видео, которое было опубликовано на YouTube-канале конкурса, представлены самые яркие моменты и номера в истории шоу.

Так, в ролике появляются не только победитель конкурса в 2012 году Лорин, в 2014 году Кончита Вурст, в 2017 Салвадор Собрал, но и Мария Яремчук и Джамала.

Напомним, Мария Яремчук представила Украину на "Евровидении" в 2014 году с песней "Tick-Tock", и заняла 6 место.

Джамала же победила на "Евровидении-2016" с авторской песней "1944".

Ранее стало известно, под каким номером Melovin выступит на "Евровидении-2018".