Стало известно, под каким номером Melovin выступит на "Евровидении-2018"

Сегодня в столице Португалии Лиссабоне определились с порядком выступлений участников на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018".

Представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров) во втором полуфинале 10 мая выступит последним – 18, сообщается на сайте конкурса.

Порядок выступления музыкантов в двух полуфиналах определили продюсеры с целью создать более захватывающее телевизионное шоу. Такую практику ввели в 2013 году.

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая. Конкурс проведут на Altice Arena в центре Лиссабона. Зал вмещает 20 тысяч зрителей.

Ранее Melovin назвал самую красивую женщину в мире.