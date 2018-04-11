Букмекеры спрогнозировали, какое место Melovin займет в полуфинале "Евровидения-2018"

Представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров) во втором полуфинале, который состоится 10 мая, по мнению букмекеров, займет третье место.

Это следует из котировок букмекеров, опубликованных на странице "Евровидение Украина" в Facebook. По подсчетам специалистов, у Melovin есть шансы пройти в финал Евровидения.

На втором месте, по оценкам букмекеров, оказалась Австралия, а на первом – Швеция.

Лидерами первого полуфинала "Евровидения 2018", который состоится 8 мая, являются исполнители из Израиля, Чехии и Эстонии.

Напомним, также стало известно, под каким номером выступит представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров).

Ранее в официальном трейлере "Евровидения-2018" были представлены самые яркие номера в истории масштабного европейского шоу, куда попали и две украинки.