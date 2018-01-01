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"Фигура - супер". Осадчая показала соблазнительные формы в купальнике: фото

Вчера, 22:57

Телеведущая вместе с супругом отдыхает на море в Одессе.

Осадчая
Катя Осадчая наслаждается отпуском в Одессе Instagram Катя Осадчая
Известная украинская телевизионная ведущая Катя Осадчая решила провести летний отдых с мужем на берегу Черного моря в Одессе.

С подписчиками в Instagram и сториз знаменитость делиться яркими моментами приятного отдыха.

Поклонники оценили фотографии Кати в сплошном купальнике синего цвета с цветочным принтом. Морской наряд очень выгодно подчеркивал соблазнительные формы и стройные ноги ведущей.

Одну из фотографий Катя подписала словами из нового совместного трека Монатика и Нади Дорофеевой "Глубоко": "Сегодня я русалка, я создаю волны".

Осадчая
Instagram Катя Осадчая

"Фигура - супер", "Типичная русалочка", "Какая вы классная мамочка двоих детей", "Шикарный купальник", "Рожденная из пены Афродита", - написали комментаторы.

Осадчая
Instagram Катя Осадчая

Напомним, ранее Осадчая впервые за долгое время показала своего старшего сына от первого брака, 15-летнего Илью.

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Теги:  
Катя Осадчая, Одесса, море, отпуск, купальник
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