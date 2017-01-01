Голливудская актриса Эллен Пейдж похвасталась браком с танцовщицей

О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в феврале 2014 года.
Актриса выложила в в Instagram фотографию, на которой изображены их с любимой руки с кольцами.
Кроме того, Пейдж также поделились фотографией и самой жены.
"Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой", — написала Пейдж в своем Instagram-аккаунте.
Впервые Пейдж и Портер появились вместе на публике летом 2017-го. О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в феврале 2014 года.
Пейдж получила мировую известность благодаря съемкам в таких фильмах, как "Люди Икс", "Начало" и "Лицом к лицу". За роль в картине "Джуно" актриса была номинирована на "Оскар".
Напомним, ранее СМИ писали о том, что у Уитни Хьюстон были лесбийские отношения с помощницей.