Голливудская актриса Эллен Пейдж похвасталась браком с танцовщицей

О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в феврале 2014 года.

Эллен Пейдж заявила о браке с Эммой Портнер Instagram

Известная голливудская актриса Эллен Пейдж заявила о своем браке с танцовщицей Эммой Портнер.

Актриса выложила в в Instagram фотографию, на которой изображены их с любимой руки с кольцами.

Кроме того, Пейдж также поделились фотографией и самой жены.

"Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой", — написала Пейдж в своем Instagram-аккаунте.

Впервые Пейдж и Портер появились вместе на публике летом 2017-го. О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в феврале 2014 года.

Пейдж получила мировую известность благодаря съемкам в таких фильмах, как "Люди Икс", "Начало" и "Лицом к лицу". За роль в картине "Джуно" актриса была номинирована на "Оскар".

Instagram

Напомним, ранее СМИ писали о том, что у Уитни Хьюстон были лесбийские отношения с помощницей.