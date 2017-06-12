Голливудская актриса рассказала про домогательства Альфреда Хичкока

Типпи Хедрен исполнила главные роли в двух его фильмах "Птицы" и "Марни".
Об этом пишет Сплетник.
Актриса исполнила главные роли в двух его фильмах "Птицы" (The Birds) и "Марни" (Marnie).
"Я постоянно сталкивалась с сексуальными домогательствами во время моей карьеры в кино. Хичкок был не первым. Тем не менее я не собиралась соглашаться на непристойные вещи. Поэтому я ушла, не оглядываясь назад. Альфред сказал, что разрушит мою карьеру, и он сделал это. Когда я смогла рассказать про это, прошло 50 лет. Но наступило время, когда женщины смогли постоять за себя. Как это происходит сейчас с делом Вайнштейна", — написала Типпи в Facebook.
Свою историю она рассказала в мемуарах еще в прошлом году. Она призналась, что режиссер был одержим ею и очень жесток. На съемочной площадке он говорил непристойности в адрес актрисы, приставал к ней и ревновал, чем регулярно доводил ее до слез. В конечном итоге Хичкок стал диктовать ей, какой помадой пользоваться.
Через три года после начала их сотрудничества она разорвала контракт, а Альфред пообещал ей разрушить ее карьеру.
Стоит отметить, что дочь Типпи Мелани Гриффит, а также ее внучка Дакота Джонсон, пошли по ее стопам и выбрали актерскую карьеру. Они активно снимаются в кино и их карьере ничего не угрожает.
Напомним, Брэд Питт подтвердил, что у него был конфликт с Харви Вайнштейном.