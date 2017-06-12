Голливудская актриса рассказала про домогательства Альфреда Хичкока

Типпи Хедрен исполнила главные роли в двух его фильмах "Птицы" и "Марни".

Типпи с внучкой Дакотой Джонсон фото: twitter.com

Разгоревшийся скандал с Харви Вайнштейном послужил поводом для легендарной 87-летней актрисы Типпи Хедрен вспомнить о том, как она подвергалась тирании и угрозам со стороны культового и влиятельного режиссера своего времени Альфреда Хичкока.

Об этом пишет Сплетник.

Актриса исполнила главные роли в двух его фильмах "Птицы" (The Birds) и "Марни" (Marnie).

"Я постоянно сталкивалась с сексуальными домогательствами во время моей карьеры в кино. Хичкок был не первым. Тем не менее я не собиралась соглашаться на непристойные вещи. Поэтому я ушла, не оглядываясь назад. Альфред сказал, что разрушит мою карьеру, и он сделал это. Когда я смогла рассказать про это, прошло 50 лет. Но наступило время, когда женщины смогли постоять за себя. Как это происходит сейчас с делом Вайнштейна", — написала Типпи в Facebook.

Свою историю она рассказала в мемуарах еще в прошлом году. Она призналась, что режиссер был одержим ею и очень жесток. На съемочной площадке он говорил непристойности в адрес актрисы, приставал к ней и ревновал, чем регулярно доводил ее до слез. В конечном итоге Хичкок стал диктовать ей, какой помадой пользоваться.

Через три года после начала их сотрудничества она разорвала контракт, а Альфред пообещал ей разрушить ее карьеру.

Стоит отметить, что дочь Типпи Мелани Гриффит, а также ее внучка Дакота Джонсон, пошли по ее стопам и выбрали актерскую карьеру. Они активно снимаются в кино и их карьере ничего не угрожает.

Публикация от MELANIE (@melanie_griffith57) Июн 11 2017 в 9:32 PDT

Напомним, Брэд Питт подтвердил, что у него был конфликт с Харви Вайнштейном.