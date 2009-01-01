Гоша Куценко скоро станет отцом в третий раз

От первого у артиста есть 20-летняя дочь Полина, а от второго — двухлетняя Евгения.

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Российский артист украинского происхождения Гоша Куценко со своей 36-летней женой Ириной Скриниченко ждут появления на свет дочери.

Об этом рассказал сама Куценко изданию Hello!

"Хочу поделиться с читателями радостной новостью: в июне у нас с женой родится наша вторая дочка. Прямо к открытию Кинотавра! Так что это моя главная премьера", — сказал актер.

Отметим, что будущий ребенок станет вторым общим для пары и третьим для самого Гоши Куценко. От первого брака с актрисой Марией Порошиной у артиста есть 20-летняя дочь Полина, а от Ирины — двухлетняя Евгения.

Напомним, Женя Галич стал отцом во второй раз.