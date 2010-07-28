Известная голливудская актриса призналась в бисексуальности

Сарандон является приверженкой моногамных отношений.
Об этом актриса рассказала в интервью изданию PrideSource.
Трехкратная лауреатка премии "Оскар" призналась, что она бисексуалка.
"Я открыта для новых отношений. Моя сексуальная ориентация позволяет мне встречаться и с мужчинами, и с женщинами", — заявила 70-летняя актриса.
Сарандон, которая много лет поддерживает ЛГБТ-сообщество и выступает за права секс-меньшинств отметила, что является приверженкой моногамных отношений.
"Я убежденный сторонник моногамии, поэтому не могу похвастаться длинным списком любовников", — призналась Сьюзан.
Также актриса вспомнила о своей тесной связи со скончавшимся в 1989 году актером Филипом Сайером, с которым она познакомилась на съемках фильма Голод.
"Филипп был геем, но не афишировал это. Он был очень веселым, у нас были прекрасные отношения, мы любила друг друга. Я была единственной женщиной в его жизни", — рассказала Сарандон.
Отметим, что в фильме "Голод" актриса состояла в романтических отношениях с героиней Катрин Денев.
Знаменитость была замужем за актером Крисом Сарандом. Также звезда встречалась с актером Тимом Роббинсом и режиссером Франко Амурри, от которых родила двух сыновей и дочь.