Катя Осадчая и Юрий Горбунов рассказали о свадьбе

Парочка поженилась еще до рождения ребенка.

Наконец-то Катя Осадчая и Юрий Горбунов перестали играть в молчанку и откровенно рассказали о своих отношениях.

Об этом они рассказали в эксклюзивном интервью журналу "VIVA".

Парочка поженилась еще до рождения ребенка.

"Только лишь потому, что запрос наших зрителей достиг максимума, уже в Google интересуются нашими отношениями, мы решили о них рассказать: наш ребенок будет рожден в официальном браке", — заявили Осадчая и Горбунов. Интервью они давали за неделю до рождения сына.

Осадчая родила сына 18 февраля в одной из киевских клиник. У нее уже есть 15-летний сын Илья от первого брака с бизнесменом и народным депутатом "Партии зеленых" Олегом Полищуком. Слухи о романе телеведущих появились полтора года назад. Парочка вместе ходила на различные мероприятия, в социальных сетях делилась снимками с одних и тех же мест, но открыто об отношениях не заявляла.

К тому времени Горбунов уже развелся со своей женой Людмилой (брак с театральным режиссером и танцовщицей продлился чуть больше 20 лет), которая была старше его на 10 лет, но развод не афишировал.

Напомним, Ольга Горбачева и Юрий Никитин поженились.