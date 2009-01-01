Кети Топурия развелась с мужем

Лев Гейхман хранил молчание, а вот мама Кети начала готовить почву для развода.

Кети Топурия Instagram

Как только Кети Топурия попалась на романе с Гуфом , стало понятно, что браку со Львом Гейхманом осталось существовать не долго.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Пара для порядка настаивала на то, что они просто друзья, Лев Гейхман хранил молчание, а вот мама Кети начала готовить почву для развода.

В своих комментариях по поводу произошедшего, она намекала, что Кети и Лев в силу занятости очень редко видятся, и он прилетает из Америки не чаще, чем раз в два месяца. Обмолвилась она тогда и о том, что Гейхман мужчина видный и вниманием женщин не обделен.

Кети Топурия и Лев Гейхман Instagram

Было очевидно, что этот брак фактически закончился, а вот юридические формальности супруги оформят позже. Объявят же об этом они месяца через два-три

Так оно и получилось, и факт расставания подтвердили "неизвестные" люди из близкого окружения этой пары — они, действительно уже не живут, как муж и жена, а объединяет их лишь забота о дочери Оливии.

Напомним, голливудский актер развелся с женой после 18 лет брака.