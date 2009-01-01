Кейт Миддлтон разочарована неприличным поведением принца Уильяма

Жену и детей принц оставил дома, решив провести время с друзьями на горнолыжном курорте Вербье.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Reuters

Последние дни Интернет наводнили видео и фотографии принца Уильяма с горнолыжного курорта в Швейцарии.

Ничего не предвещало скандала, однако принц повел себя совсем не по-королевски, пишет popcornnews.

Он был замечен на отдыхе с австралийской моделью Софи Тейлор и лучшими друзьями Гайем Пелли, Джеймсом Мидом и Томом ван Страубензее, а затем и с другой женщиной в ночном клубе.

Жену и детей принц оставил дома, решив провести время с друзьями на горнолыжном курорте Вербье. Днем он катался на лыжах с моделью, а вечером задорно танцевал в ночном клубе и несколько раз оказывался в объятиях незнакомки. Видео, которое удалось снять одному из посетителей клуба, уже взорвало Сеть. Уильяму советуют не только вести себя достойно, но и научиться лучше танцевать. Жена принца, Кейт Миддлтон, разочарована поведением мужа и, похоже, дома его ждет неприятный разговор.

Напомним, муж Виктории Бони променял ее на модель.