Королева Елизавета II рассказала, кому передаст престол

По закону место Елизаветы должен занять ее сын — принц Чарльз.
Об этом пишет ivona.
10 августа королева Великобритании сделала официальное заявление, что после того как она покинет престол, корона будет передана ее внуку принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон, передает MSN.
По закону место Елизаветы должен занять ее сын — принц Чарльз. Однако, королева считает, что именно молодое поколение сможет стать гарантией процветания Дома Виндзоров не только сейчас, но и в далеком будущем.
"Ее Величество поняла, что Уильям и Кейт — это будущее. Она за 65 лет в роли королевы хорошо понимает, что нужно, чтобы Дом Виндзоров выжил, и она видит, что Уильям и Кейт обладают энергией и звездными качествами, чтобы выполнять свою публичную работу в современном мире", — сообщил источник, приближенный к королеве.
Напомним, Елизавета II запретила принцу Гарри жениться на Меган Маркл.