Королева Елизавета II рассказала, кому передаст престол

По закону место Елизаветы должен занять ее сын — принц Чарльз.

Reuters

91-летняя королева Великобритании Елизавета II сделала сенсационное заявление о том, кто сможет занять трон Дома Виндзоров после того, как она уйдет на пенсию.

Об этом пишет ivona.

10 августа королева Великобритании сделала официальное заявление, что после того как она покинет престол, корона будет передана ее внуку принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон, передает MSN.

По закону место Елизаветы должен занять ее сын — принц Чарльз. Однако, королева считает, что именно молодое поколение сможет стать гарантией процветания Дома Виндзоров не только сейчас, но и в далеком будущем.

"Ее Величество поняла, что Уильям и Кейт — это будущее. Она за 65 лет в роли королевы хорошо понимает, что нужно, чтобы Дом Виндзоров выжил, и она видит, что Уильям и Кейт обладают энергией и звездными качествами, чтобы выполнять свою публичную работу в современном мире", — сообщил источник, приближенный к королеве.

Напомним, Елизавета II запретила принцу Гарри жениться на Меган Маркл.