Lady Gaga закрутила новый роман — СМИ

Пара выглядела так, будто им очень комфортно вместе.
Об этом пишет people.com
На днях 30-летняя американская певица Lady Gaga поужинала с симпатичным брюнетом в Bar Tower в Западном Голливуде.
По словам инсайдеров, пара выглядела так, будто им очень комфортно вместе. Они были полностью увлечены друг другом и флиртовали.
И пока экс-бойфренд звезды, 35-летний актер Тейлор Кинни, мечтает возобновить романтические отношения с певицей, Lady Gaga решила начать новую жизнь.
Певица и актер встречались около пяти лет. В феврале 2015 года влюбленный объявили о своей помолвке. Спустя пару месяцев голливудская пара заявила, что они разошлись.
Напомним, Дженнифер Лопес закрутила роман с бывшим возлюбленным Рианны.