Lady Gaga закрутила новый роман — СМИ

Пара выглядела так, будто им очень комфортно вместе.

Леди Гага Instagram

Певица Lady Gaga была замечена в компании неизвестного мужчины.

Об этом пишет people.com

На днях 30-летняя американская певица Lady Gaga поужинала с симпатичным брюнетом в Bar Tower в Западном Голливуде.

По словам инсайдеров, пара выглядела так, будто им очень комфортно вместе. Они были полностью увлечены друг другом и флиртовали.

И пока экс-бойфренд звезды, 35-летний актер Тейлор Кинни, мечтает возобновить романтические отношения с певицей, Lady Gaga решила начать новую жизнь.

Певица и актер встречались около пяти лет. В феврале 2015 года влюбленный объявили о своей помолвке. Спустя пару месяцев голливудская пара заявила, что они разошлись.

Напомним, Дженнифер Лопес закрутила роман с бывшим возлюбленным Рианны.